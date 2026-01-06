06.01.2026 12:22 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в традиционния водосвет и благославяне на бойното знаме и представителните знамена на Военно формирование 22 220 в Сливен. Ритуалът се проведе на 6 януари - Богоявление (Йордановден), пред паметника на Панайот Хитов.

Полковник Любомир Вачев, командир на военното формирование, прие строя. Водосветът бе отслужен от отец Йоан и отец Панайот от Сливенска митрополия. Сред гостите бяха още кметът на Община Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Стоян Марков.

Областният управител Чавдар Божурски се включи и в литийното шествие до Новоселска река, където бе извършено освещаване на водното естество и беше изваден Светият кръст.