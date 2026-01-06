Сливен. Новини от източника. Последни новини

Честит Йордановден! Твърдица спази традицията на Богоявление

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Твърдица спази традицията на Богоявление

По повод светлия християнски празник Йордановден (Богоявление) в Твърдица и кв. Козарево се състоя традиционният ритуал по спасяване на Богоявленския кръст в река Твърдишка и Козаревска река.

В гр. Твърдица светият кръст бе изваден от Петко Колев, а в кв. Козарево – от Кристиян Гаджев, които с мъжество и вяра се включиха в древния християнски обичай.

Преди ритуала в храм „Св. Петка“ бе отслужена тържествена света литургия, по време на която вярващите се помолиха за здраве, мир и благоденствие за всички жители на общината.

По повод празника отправяме пожелания за здраве, късмет, вяра и благополучие към всички, а към имениците – честит празник и много радост!

Нека светлината на Йордановден донесе мир, надежда и благослов във всеки дом!

Снимки: Община Твърдица

Снимки

