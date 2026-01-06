06.01.2026 12:54 , Людмила Калъпчиева

Лас Вегас, 6 януари 2026 г. – Днес на CES 2026, AMD (NASDAQ: AMD) представи най-новото си поколение мобилни и настолни процесори, които разширяват портфолиото от продукти за крайни клиенти, предлагайки разширени възможности за изкуствен интелект, първокласна производителност в игрите и функции, готови за бизнес цели, за повече системи от всякога.

AMD представи новите процесори AMD Ryzen™ AI 400 Series за персонални компютри Copilot+, Ryzen™ AI Max+ 392 и Ryzen™ AI Max+ 388 за първокласни ултратънки и леки преносими компютри и настолни компютри с малък форм-фактор. Компанията обяви и серията Ryzen™ AI PRO 400, която предлага ускорение с изкуствен интелект, модерна сигурност и управление от корпоративен клас, проектирани да отговорят на нуждите на днешните бизнес лаптопи.

Тъй като изкуственият интелект (AI) става централен елемент в работата с персонални компютри, AMD разширява своето хардуерно портфолио с пускането на пазара на AMD Ryzen™ AI Halo – първата платформа за разработчици на AI с марката AMD. Хардуерът е само началото: AMD обяви и нова софтуерна поддръжка на ROCm™ 7.2 за всички процесори Ryzen™ AI 400 Series, заедно с нова ф AI ункция за AMD Software: Adrenalin™ Edition, което прави приемането, разработването и внедряването на AI безпроблемно и достъпно.

За геймърите, AMD обяви наследника на най-добрия геймърски процесор на пазара. Ryzen™ 7 9850X3D надгражда Ryzen™ 7 9800X3D с повишена до 400 MHz бууст тактова честота, осигурявайки нови нива на игрова производителност и узурпирайки гейминг короната. За потребителите на Radeon™, FSR „Redstone“ предлага генериране на ML кадри и мащабиране в най-новите AAA заглавия, развивайки визията на AMD за пълнофункционална AI изчислителна платформа.

Новите процесори AMD Ryzen AI 400 серия и AMD Ryzen AI PRO 400 серия

AMD предоставя AI изживявания от следващо поколение както за крайни потребители, така и за бизнес Copilot+ компютри - най-бързите, най-интелигентните и сигурни Windows компютри досега, с новите процесори Ryzen AI 400 и Ryzen AI PRO 400. Изградени върху усъвършенстваната архитектура „Zen 5“ и снабдени от второ поколение NPU, базирани на архитектурата AMD XDNA™ 2, и двете семейства предлагат до 60 TOPS NPU за AI изчисления, надвишавайки TOPS изискванията за Copilot+ компютрите и позволявайки безпроблемни AI изчисления. С до 12 високопроизводителни CPU ядра, вградена графика AMD Radeon 800M и по-високи скорости на обмен с паметта, тези процесори отключват водеща производителност, многодневен живот на батерията и интелигентни изчисления в широк спектър от системи и форм-фактори.

За корпоративните потребители, серията Ryzen AI PRO 400 е специално създадена за съвременни ИТ среди, предоставяйки усъвършенствана производителност, наред с AMD PRO технологиите за многослойна сигурност, рационализирано управление и дългосрочна стабилност на платформата. Проектирани да помогнат на ИТ екипите да модернизират информационните системи с увереност, тези процесори предлагат надеждност от корпоративен клас, като същевременно поддържат същите AI функции, достъпни в по-широката серия Ryzen AI 400. Това гарантира, че корпоративните потребители имат постоянно и първокласно потребителско изживяване, докато ИТ мениджърите се възползват от несравнима производителност и стойност.

С най-новото поколение процесори Ryzen™ AI, AMD е лидер в еволюцията на AI компютрите от ранно внедряване до масово приложение, развивайки категорията с повече изчислителни възможности, по-широк обхват на платформата и по-богати изживявания на устройството. Заедно с партньори от екосистемата, процесорите Ryzen AI 400 Series подхранват следващата вълна от наистина бързи, интелигентни изчисления.

Цени и наличности

Мобилни системи с процесори AMD Ryzen AI 400 серия и AMD Ryzen AI PRO 400 серия ще бъдат налични от първото тримесечие на 2026 г. от големите производители на оригинално оборудване (OEM), включително Acer, ASUS, Dell, HP, GIGABYTE и Lenovo. Настолните компютри с процесори Ryzen AI 400, ще бъдат налични от второто тримесечие на 2026 г.

AMD разширява гамата процесори AMD Ryzen AI Max+ серия

AMD обяви Ryzen AI Max+ 392 и Ryzen AI Max+ 388, нови попълнения към серията Ryzen™ AI Max+, които предоставят високопроизводителни AI изчисления, интегрирана графика от настолен клас и унифицирана архитектура на паметта на първокласни ултратънки лаптопи, работни станции и компактни мини-компютри. Процесорите Ryzen AI Max+ позволяват на производителите на оригинално оборудване (OEM) да доставят Copilot+ компютри, оптимизирани както за взискателни творчески и AI натоварвания, така и за завладяващ геймплей, без да се прави компромис с преносимостта или потребителското изживяване.

Най-новите процесори от серията Ryzen AI Max+ комбинират високоефективни AMD „Zen 5“ ядра с графика AMD Radeon™ 8060S Series и NPU от второ поколение, базирани на архитектурата AMD XDNA™, за да осигурят изключителна производителност в единна, енергийно ефективна архитектура. Независимо дали ускоряват големи езикови модели, рендират медии с висока резолюция или играят модерни игри на високи настройки, процесорите от серията Ryzen AI Max+ са проектирани да осигуряват гъвкава, безкомпромисна производителност в първокласни ултратънки ноутбуци.

Цени и наличности

Системите с новите процесори AMD Ryzen AI Max+ ще бъдат налични от първото тримесечие на 2026 г. от големи OEM партньори като Acer и ASUS, като се очакват още системи през годината.

AMD Ryzen AI Halo платформа за най-висок клас AI PC и работни станции

AMD също така представи платформата за разработчици AMD Ryzen™ AI Halo, нов мини-PC с марката AMD, проектиран за AI разработки. Изградена на базата на високопроизводителната платформа Ryzen AI Max+, новата платформа за разработчици предоставя AI изчислителни възможности от настолен клас и интегрирана графика в компактен размер, идеален за локално изпълнение на големи езикови модели. AMD Ryzen AI Halo разполага с до 128GB унифицирана памет, до 60 TFLOPS графична производителност на AMD RDNA™ 3.5 архитектура и поддръжка както за Windows, така и за Linux. Веднага след разопаковането, AMD Ryzen AI Halo е напълно оптимизиран за най-новия софтуер AMD ROCm и работните процеси за разработчици на AI решения, осигурявайки безпроблемно изживяване още от първия ден и гарантирайки, че разработчиците имат достъп до иновативни предварително инсталирани AI приложения и модели.

Цени и наличности

Ryzen AI Halo се планиря да бъде пуснат на пазара през второто тримесечие на 2026 г. Подробности за цените и търговската наличност ще бъдат споделени преди пазарния дебют.

Гейминг производителност от следващо ниво с Ryzen™ 9850X3D процесорите

AMD вдига летвата при настолните игри с представянето на процесора Ryzen™ 7 9850X3D, най-новият и най-бърз член от серията Ryzen 9000X3D. Изграден на базата на архитектурата „Zen 5“ и с технологията AMD 3D V-Cache™ от второ поколение, този процесор осигурява невероятно подобрение в производителността в най-взискателните игри днес, с до 27% по-добра гейминг производителност в сравнение с Intel Core Ultra 9 285K.

С осем високопроизводителни ядра и 16 нишки, процесорът Ryzen 9 9850X3D е оптимизиран за максимална ефективност при игрови натоварвания, осигурявайки ултраниска латентност и изключителна кадрова скорост. Той разполага с усилена честота до 5.6 GHz3 и 104 MB общ кеш, което позволява плавен геймплей и многозадачност в съвременни заглавия, стрийминг и фонови приложения.

С невероятен капацитет на кеша и производителност, оптимизирана за лидерство в игрите, серията 9000X3D продължава да вдига летвата за ентусиазираните геймъри.

Цени и наличности

Системи с процесори AMD Ryzen 9850X3D, ще бъдат достъпни от големите ОЕМ-и, системни интегратори и търговските вериго още през първото тримесечие на 2026 г.

AMD с все по-широка екосистема

В различните пазарни сегменти AMD продължава да разширява своето присъствие, като предлага повече системи от всякога, задвижвани с AMD процесори. От първокласни потребителски и геймърски лаптопи до високопроизводителни системи за творци, разработчици и бизнес потребители, водещите производители на оригинално оборудване (OEM) избират AMD за основен инструмент в най-важните си проекти. Този импулс отразява нарастващото търсене от страна на клиентите и несравнимо портфолио, което предлага производителност, ефективност и лидерство в областта на изкуствения интелект (AI).

В допълнение към разширяването на своята гама от OEM системи, AMD ускорява импулса в екосистемата с изкуствен интелект, като работи с водещи разработчици на софтуер, за да внесе нови AI функции в приложенията, които хората използват всеки ден. От създаване на съдържание и производителност до игри, тези сътрудничества гарантират, че Ryzen AI компютрите предоставят реални, осезаеми ползи още от самото начало. Подкрепена от нарастваща база от инструменти, рамки и поддръжка за разработчици, AMD осигурява по-бързи работни процеси, по-интелигентна автоматизация и по-персонализирани изживявания в своите платформи.

AMD осигурява изживявания от следващо поколение със своите софтуерни предложения

AMD усъвършенства своите софтуерни инструменти в сегментите на изкуствения интелект, игрите и бизнесда, за да осигури по-широка съвместимост, по-лесен достъп и по-висока производителност както за разработчици, така и за потребители. Последните актуализации обхващат продуктите Ryzen, Radeon и Ryzen AI, позволявайки по-тясна интеграция на платформите и подобрени средства за съвременните задачи.

AMD ROCm софтуерът разширява достъпа за разработчици

AMD обяви, че софтуерът AMD ROCm, отворената софтуерна платформа на AMD, вече поддържа процесори Ryzen AI 400 и е достъпна като интегрирано изтегляне чрез ComfyUI. Предстоящото издание на софтуера AMD ROCm 7.2 ще разшири съвместимостта както под Windows, така и под Linux, а новите компилации на PyTorch вече могат да бъдат лесно достъпни чрез софтуера на AMD за рационализирано внедряване в Windows.

През последната година софтуерът AMD ROCm осигури до пет пъти подобрение в AI производителността. Поддръжката на платформите се удвои за продуктите Ryzen и Radeon през 2025 г., а наличността вече обхваща Windows и разширен набор от Linux дистрибуции, което допринася за до десетократно увеличение на изтеглянията на годишна база.

Заедно тези актуализации правят софтуера AMD ROCm по-мощна и достъпна основа за AI разработки, утвърждавайки AMD като предпочитана платформа за разработчиците за изграждане на интелигентни приложения от следващо поколение.

AMD Software: Adrenalin Edition предлага безпроблемно интегриране на AI

AMD също така представя AMD Software: Adrenalin Edition AI Bundle, нова опционална функция, предназначена да опрости и ускори локалната настройка на AI. С една-единствена, рационализирана инсталация, AI Bundle оборудва AMD-базираните системи с основните инструменти, необходими за започване на изграждането и изпълнението на AI задачи, елиминирайки сложните конфигурации и намалявайки времето за настройка. Потребителите имат достъп до популярни приложения за генериране на изображения и локални LLM, както и до нова поддръжка за PyTorch на Windows, което прави по-лесно от всякога да изследват разработването на AI директно на своя компютър.

AMD FSR „Redstone“ с нови технологии за машинно обучение в игрите

Миналия месец AMD пусна дългоочакваните си функции AMD FSR „Redstone“, включително FSR Upscaling и FSR Frame Generation, които вече са налични в драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1. Проектирани да подобрят визуалното качество и производителност в съвременните игри, FSR Upscaling и FSR Frame Generation използват машинно обучение, за да осигурят по-резки визуализации и по-плавни кадри в секунда за по-добро игрово изживяване. FSR Upscaling реконструира ясни изображения с висока резолюция от кадри с по-ниска резолюция, докато FSR Frame Generation създава и вмъква нови кадри между рендираните, осигурявайки по-плавни игри с по-висока кадрова скорост. И двете функции вече са налични чрез драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1.

Освен това, AMD обяви FSR Radiance Caching, което подобрява производителността на рейтрейсинг чрез интелигентно прогнозиране на поведението на светлината. Това намалява времето за рендериране, като същевременно запазва висока визуална прецизност и предлага по-голяма ефективност без компромис с качеството. FSR Radiance Caching вече е достъпна като предварителна версия за разработчици на GPUOpen.com.