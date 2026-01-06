Богоявление в гр. Бургас

06.01.2026 13:11 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 0

На 6 януари, празника Богоявление – Кръщение Господне, тържествено бе отбелязано в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас.

Празничното богослужение бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, в съслужение със ставрофорен иконом Николай Димитров – старши епархийски съветник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов - духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на храма, иконом Яни Янев, иконом Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на утренята бяха огласени от г-н Александър Учиков и храмовите псалти Илия Поповски, Атанас Петков, а по време на Божествената света Литургия песнопенията изпълни смесеният хор при катедралния храм с диригент г-жа Лина Пеева.

В края на светата Литургия митрополит Арсений се обърна към събралите се богомолци с архипастирско слово за смисъла на празника Богоявление.

В словото си владиката подчерта силата на Божието слово и действието на Божията благодат в живота на човека и в Църквата, напомняйки Христовото обещание, че „портите адови няма да и надделеят“. Той говори и за проповедта на св. Йоан Кръстител, започнала в петнадесетата година от управлението на император Тиверий, и разясни значението на думата βάπτισμα – потапяне, като предобраз и подготовка за тайнството на християнското Кръщение.

Архиереят посочи, че чрез Своето Кръщение в река Йордан Христос полага началото на Новия и вечен Завет, а Христовата светлина просвещава цялото творение. В словото бе обърнато внимание и на Великия водосвет, в чието последование Църквата припомня древните пророчески свидетелства за водното естество и неговото освещаване чрез слизането на Светия Дух.

След светата Литургия бе извършен и Велик водосвет.

На богослужението присъстваха множество богомолци, сред които и кметът на гр. Бургас г-н Димитър Николов, както и представители на местната власт.