Освещаване на бойните знамена в гр. Бургас

По стародавна църковна и държавна традиция, празникът Богоявление е свързан и с освещаването на бойните знамена на Българската армия.

След извършването на Великия богоявленски водосвет, пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бяха тържествено осветени бойните знамена на формированията от Българската армия и Военноморските сили в региона.

И тази година, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений извърши чина на освещаването, призовавайки Божията благодат, закрила и укрепване над военнослужещите и тяхното служение към Родината.

В словото си архипастирът говори за времената на изпитания, които обгръщат съвременния свят – за видимите и невидимите заплахи пред човечеството, както и за необходимостта от духовна трезвост, отговорност и упование в Божия благ Промисъл. Владиката подчерта, че надеждата за по-добър, по-човечен и мирен свят се намира в Господа, Който не изоставя творението Си и води историята не към разруха, а към спасение.

Освещаването на бойните знамена е дълбоко вкоренена традиция, която свидетелства за връзката между вярата, дълга и жертвоготовността в служба на отечеството, и за убеждението, че без Божията помощ нито силата, нито оръжието могат да бъдат опора за човека.