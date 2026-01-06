06.01.2026 13:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 57

По традиция на Йордановден беше извършен водосвет на бойното знаме и представителните знамена на военно формирование 22 220. Ритуалът се състоя пред паметника на Панайот Хитов в Сливен. На събитието присъства кметът Стефан Радев. Пред журналисти той заяви, че днес е ден, в който си припомняме за героизма на всички наши предци, които са служили под тези знамена и са се борили за свободата и независимостта на България.

„Днес е ден, в който отново декларираме нашите воля и решимост да отстояваме тези ценности и да сме достойни техни наследници. За съжаление днес всеки ден виждаме, че свободата и независимостта не са даденост и за тях трябва да се борим ежедневно. Затова днес е и повод да изразим благодарност към всички онези наши съграждани, които са избрали да служат в редиците на Българската армия и да правят така, че нашите деца и внуци да заспиват спокойни в домовете ни“, каза кметът Радев.

Водосветът беше отслужен от отец Йоан Петров. На събитието присъстваха също областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, заместник-кметът Стоян Марков и командирът на военното формирование полк. Любомир Вачев. В ритуала участваха почетен караул и Военният духов оркестър.

След церемонията всички отидоха до Новоселска река, където се състоя Мъжко хоро и хвърлянето на Светия кръст във водите на реката. Коста Гавов пръв стигна до кръста. Кметът му връчи парична премия и му пожела здраве и много късмет.