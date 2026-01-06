Основно училище „Христо Ботев“ в Сливен чества патронния си празник

06.01.2026 14:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Основно училище „Христо Ботев“ в Сливен отбелязва днес, на Богоявление, патронния си празник. На днешния ден преди 178 години в град Калофер се ражда една от най-достойните личности в българската история - поетът-революционер Христо Ботев. Име превърнало се в символ на безкористната любов към Родината и готовност за саможертва в името на националната свобода.

Дворът на сливенското училище, където се проведе церемонията за празника, събра ученици, родители, учители, граждани и общественици, които отдадоха почит пред подвига и делото на Ботев.

Сред гостите бе заместник-кметът Пепа Чиликова, която поздрави всички за празника и отбеляза, че за нея е чест да присъства на това паметно събитие. От името на кмета на община Сливен Стефан Радев тя връчи поздравителен адрес на директора на школото Денко Делчев. В поздравлението си градоначалникът подчертава, че делото и идеите на Ботев продължават да вдъхновяват поколения българи и да напомнят за важността на борбата за справедливост и независимост.

„Нека винаги помним и почитаме Христо Ботев като един от най-великите синове на България, чийто дух и идеали продължават да живеят в сърцата ни и днес! Нека вашите ученици, водени от професионализма на екипа ви от педагози и специалисти, да се радват на много успехи и да надграждат традициите на едно от най-уважаваните училища в Сливен! Бъдете здрави, радвайте се на много сполука и продължавайте заедно да пишете историята на Основно училище „Христо Ботев“! Честит празник!“.

Програмата продължи със слово за Ботев и рецитал на учители и ученици.

Венци и цветя пред барелефа на поета-революционер поднесоха заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на Постоянната комисия по образованието към Общинския съвет Лидия Димитрова, директорът на училището Денко Делчев, председателят на Обществения съвет Станимира Гиндева, експерти от Регионалното управление на образованието – Сливен, ученици, граждани.

Основно училище „Христо Ботев“ се намира в един от най-старите квартали на Сливен – „Клуцохор“. Днес в него се обучават близо 550 ученици от първи до седми клас.