Седмицата в ЕП: 5 – 11 януари 2026 г.

06.01.2026 14:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 33 минути | 25

Външни парламентарни дейности, делегации на парламентарни комисии

Грижа за децата / България. Делегация от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) ще посети София и Пазарджик в България, за да обсъди с националните органи и с неправителствени организации въпроси, свързани с детската бедност и закрилата на детето. Фокусът на срещите ще бъде върху реформата на системата за грижи за децата в България, като едновременно с това евродепутатите ще посетят и центрове за социални услуги и временно настаняване за млади хора (от сряда до петък).

Права на човека / Турция. Евродепутати от подкомисията по правата на човека (DROI) ще посетят Анкара и Истанбул, за да оценят положението с правата на човека и състоянието на върховенството на закона в страната. Членовете на ЕП ще се срещнат с представители на турското правителство и на Великото национално събрание на Турция, включително от неговата анкетна комисия по правата на човека, както и с международни организации и организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека и принципите на правовата държава, защитници на правата на човека и независими медии. Делегацията ще посети и финансирани от ЕС проекти (от сряда до петък).

Енергийни политики / Чили. Делегация на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще посети Чили, където ще се информира за промишления и енергийния сектор на страната. Членовете на ЕП ще се срещнат с местни органи и организации на гражданското общество в региони, в които се намират ключови енергийни централи, като се предвижтат посещения на завод за е-горива, слънчева електроцентрала, въглищна и открита медна мина (неделя, 4 януари до четвъртък).