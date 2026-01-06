Потапяне на св. Кръст в Бургас

06.01.2026 15:22 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 1

След освещаването на войнските знамена се проведе празнично литийно шествие от катедралния храм до моста на морския бряг, където по установената църковна и градска традиция бе възпоменато светото Богоявление Господне.

Пред събралото се множество Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений огласи евангелското четиво, разказващо за Кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан, след което с молитва хвърли Светия Кръст във водите на Черно море.

Мнозина младежи със смелост и решителност се хвърлиха в студените морски води, за да извадят Светия Кръст, свидетелствайки с дела своята жива вяра и почит към празника.

Светият Кръст бе изваден от г-н Иван Стоянов, на 30 години, от гр. Бургас. По този повод митрополит Арсений му благопожела много здраве, радост и успехи в личния и професионалния живот.

След изваждането на Кръста владиката поръси всички участници със светена богоявленска вода и заедно с кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов подариха на всеки от участниците, скочили във водата, по кръст за благословен спомен от празника.

В заключение на празничния ден митрополит Арсений пожела на всички присъстващи здраве, духовна радост и пламенна вяра, така че студът на морето и изпитанията на живота да не могат да угасят пламъка на любовта към Бога.