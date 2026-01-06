Водосвет в Областна управа Бургас

06.01.2026 15:41 , Канцелария (Сливенска митрополия)

По покана на г-н Владимир Крумов, областен управител на Бургас, на празника Богоявление в сградата на Областната управа – гр. Бургас бе отслужена молитва за здраве и благоденствие на ръководството и служителите в администрацията на областната управа.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

В словото си владиката благопожела на всички присъстващи здраве, сили и успехи в професионален и личен план.

На края бе възгласено мнсоголетствие за всички, които работят в областната управа, и бяха поръсени с богоявленска светена вода за здраве и благоденствие.