Успех на наши ученици в национален конкурс

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен взеха участие в Петия национален конкурс за ръчно изработена новогодишна картичка, организиран от Народно читалище „Храм-паметник Христо Ботев – 1879“, гр. Козлодуй.

С радост съобщаваме, че Ема Стойкова Марчева, Рая Галинова Костова и Божидар Валентинов Андреев завоюваха трето място със своите оригинални и творчески изработени картички.

Поощрителна награда в конкурса получиха Венелина Атанасова Топалова и Георги Георгиев Георгиев, които също впечатлиха журито с въображение и старание.

Участието и успехите на учениците са резултат от тяхната креативност и усърдна работа под ръководството на г-жа Здравка Долушанова – учител по изобразително изкуство.

Поздравяваме всички участници за достойното представяне и им пожелаваме още много бъдещи творчески успехи!