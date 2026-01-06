Сливен, кратки вечерни новини, 06.01.2025 г., вторник

Областният управител на област Сливен Чавдар Божурски се включи в традиционния водосвет и освещаване на бойното и представителните знамена на Военно формирование 22 220.
По повод Йордановден в Сливен по традиция беше извършен водосвет на бойното и представителните знамена на военно формирование 22 220. Ритуалът се проведе пред паметника на Панайот Хитов и събра представители на местната власт, армията и граждани.
32-годишният Коста Гавов извади Светия Кръст от Новоселска река на Богоявление в Сливен.
На празника Богоявление Основно училище „Христо Ботев“ в Сливен отбеляза своя патронен празник.
В община Сливен тази година именниците на Йордановден са 4748, което е малко повече в сравнение с 2025 г., когато са били 4707.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.
Днес от 18:30 часа в психологическо студио "Katrinside" се проведе първата йога практика за тази година.