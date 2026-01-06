Сливен, кратки вечерни новини, 06.01.2025 г., вторник

06.01.2026 16:04 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Областният управител на област Сливен Чавдар Божурски се включи в традиционния водосвет и освещаване на бойното и представителните знамена на Военно формирование 22 220.

По повод Йордановден в Сливен по традиция беше извършен водосвет на бойното и представителните знамена на военно формирование 22 220. Ритуалът се проведе пред паметника на Панайот Хитов и събра представители на местната власт, армията и граждани.

32-годишният Коста Гавов извади Светия Кръст от Новоселска река на Богоявление в Сливен.

На празника Богоявление Основно училище „Христо Ботев“ в Сливен отбеляза своя патронен празник.

В община Сливен тази година именниците на Йордановден са 4748, което е малко повече в сравнение с 2025 г., когато са били 4707.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Днес от 18:30 часа в психологическо студио "Katrinside" се проведе първата йога практика за тази година.