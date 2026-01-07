Общински съвет - Сливен поднася дълбоки съболезнования към семейството на кмета на Чинтулово

С дълбоко прискърбие научих за внезапната кончина на нашия добър приятел!
В този труден момент думите не стигат за утеха.
От мое име и от името на колегите ми от Общински съвет – Сливен, приемете най-искрените ми и дълбоки съболезнования по непрежалимата загуба!
Иван ще остане в спомените ни като добър и благ човек, милеещ за родното място и с грижа към местната общност.
Мъдър, достоен и винаги с мисъл за добруването и обединението на хората в Чинтулово. Такъв ще го помним!
Светла да е паметта му!
Поклон!
Димитър Митев
Председател на Общински съвет - Сливен