Общински съвет - Сливен поднася дълбоки съболезнования към семейството на кмета на Чинтулово

07.01.2026 09:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 49 минути | 42

С дълбоко прискърбие научих за внезапната кончина на нашия добър приятел!

В този труден момент думите не стигат за утеха.

От мое име и от името на колегите ми от Общински съвет – Сливен, приемете най-искрените ми и дълбоки съболезнования по непрежалимата загуба!

Иван ще остане в спомените ни като добър и благ човек, милеещ за родното място и с грижа към местната общност.

Мъдър, достоен и винаги с мисъл за добруването и обединението на хората в Чинтулово. Такъв ще го помним!

Светла да е паметта му!

Поклон!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен