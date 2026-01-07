Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 07.01.2026 г.

07.01.2026 10:20 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 07.01.2026 Г.

Сливен: Трима за задържани от екипи на РУ-Сливен за притежание на наркотици при заселената патрулна дейност на територията на община Сливен. Полицейски екипи от участъците и група „Патрулно-постова дейност“ осъществяват ежедневен контрол и проверки за установяване на лица, занимаващи се с производство, разпространение и употреба на наркотици. На 6 януари в индустриалната зона на град Сливен е извършена проверка на 24-годишен мъж. В него са намерени и иззети опаковки, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувана е досъдебно производство.

В малките часове на 7 януари в различни части на град Сливен нощният патрулен екип е извършил проверки на двама мъже на 26 и 45 години. В тях са намерени опаковки, съдържащи вещества, които са реагирало положително при полевия тест за наркотици. Задържани са за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

50-годишен водач на лек автомобил „Тойота Ланд Крузер“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Калояново на 6 януари от екип на участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен. Пробата за употреба на алкохол на водач, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,95 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Сливенски пожарникари спасиха мъж на 70 години при пожар в жилище на ул. „Йосиф Щросмайер“ в град Сливен. Възрастният човек се е опитал да загаси пожара и е вдишал дим. Пристигналите на място екипи са успели да изведат мъжа от помещението и да го предадат на екип от ЦСМП. Той е бил обгазен и дезориентиран, откаран в болнично заведени в град Сливен за оказване на медицинска помощ. Сигналът е подене от съседи в 20,11 часа на 6 януари. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Унищожени са мебели, хранителни продукти и 120 кв. м. опушени стени. Вероятната причина за възникване на пожара е неправилно ползване на отоплителен уред. Поставени мебели в близост до печка на твърдо гориво.