Служба БДС в Твърдица временно няма да работи

07.01.2026 10:53 , Людмила Калъпчиева

От вчера приемането на заявления за издаване на български лични документи и получаването на готовите документи се пренасочва от РУ-Твърдица към ОДМВР Сливен.

ОДМВР-Сливен поднася извинението си към жителите на общината за причиненото неудобство.