Служба БДС в Твърдица временно няма да работи

От вчера приемането на заявления за издаване на български лични документи и получаването на готовите документи се пренасочва от РУ-Твърдица към ОДМВР Сливен.
ОДМВР-Сливен поднася извинението си към жителите на общината за причиненото неудобство.
, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 69
