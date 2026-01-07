По-ниски цени на градския транспорт в Сливен заради еврото

07.01.2026 11:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 54

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари тази година влезе в сила нова тарифа за цените на превозните документи на „Пътнически превози“ ЕООД-Сливен. Това стана с решение на Общинския съвет-Сливен, прието на 11 декември 2025 г.

Преизчисляването от левове е със закръгляне с цел по-лесно и удобно заплащане от страна на пътниците. Билет за еднократно пътуване, който досега струваше 1,20 лв. става 0,60 €, вместо 0.61. Времеви билет от 90 минути от 2.00 лв. вместо 1.02 € ще струва 1.00 €. Еднодневен билет от 4.00 лв. в евро струва 2.00 €, вместо 2.05 €. Билет за таксуване на нередовен пътник от 10.00 лв. ще струва 5.00 € вместо 5.11 €. Билет, закупен в автобуса, от 2.00 лв. струва 1.00 € вместо 1.02 €.

С решението на Общинския съвет и цените на транспортните документи за населените места можете да намерите в следния линк:

https://obs.sliven.bg/uploads/9AF1A5AB3E443E7953206E2B1DE1A686

Запазват се всички социални облекчения за различни групи пътници.

Припомняме, че при превалутирането се намаляват и с около 2 процента местните данъци и такси в Сливен. На последния брифинг за изминалата година кметът Стефан Радев обясни, че въвеждайки еврото, администрацията ще закръгля сумите в полза на гражданите. Например, ако дадена услуга е струвала 2 лева, то от 1 януари 2026 г. тази услуга ще е 1 евро (1.95583). Той посочи, че не се предвижда увеличаване на данъци и такси.

Пред журналисти на 6 януари кметът Стефан Радев обясни, че Общината е преминала успешно към новата валута и проблеми на този етап не са установени.

„Нормално и без напрежение започна годината с въвеждането на еврото в администрацията. Тази година ще е по-предизвикателна не толкова заради еврото, а заради липсата на бюджет, с който започна годината. Надявам се това бързо да бъде преодоляно, за да влезем в нормалния ритъм на работа“, каза Радев.