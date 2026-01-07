Сливен, кратки вечерни новини, 07.01.2026 г., сряда

07.01.2026 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

От вчера временно е спряна работата на Службата за български документи за самоличност (БДС) в Твърдица, приемането на заявления за издаване и получаването на готови лични документи е пренасочено към ОДМВР-Сливен.

От 1 януари, във връзка с въвеждането на еврото, в Сливен влезе в сила новата тарифа за градския транспорт на „Пътнически превози“ ЕООД-Сливен.

При прехода към еврото се намаляват и местните данъци и такси с около 2%, като общината закръгля сумите в полза на гражданите, без да се предвижда увеличение.

През 2025 година в болниците в Сливен са се родили общо 1 786 деца, което е значителен спад спрямо предходната година, когато новородените са били 2 287.

Близо 7 000 именници празнуват Ивановден в община Сливен.

Новата година започна с пълна група йога практикуващи в Психологическо студио „KatrInside“.

Кметът на сливенското село Чинтулово Иван Щилиянов е починал снощи на 69-годишна възраст след продължително боледуване.