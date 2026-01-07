Ивановден в Созопол

07.01.2026 14:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 59

На 7 януари – Ивановден, в храм „Св. Георги Победоносец“ в гр. Созопол бе отслужена тържествена Архиерейска света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, иконом Димитър Попов – председател на храма, иконом Яни Янев, протойерей Божил Спасов, протойерей Димитър Попов, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на богослужението бяха изпълнени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

В празничния ден храмът се изпълни с множество богомолци. Сред присъстващите бяха кметът на гр. Созопол г-н Тихомир Янакиев и представители на местната власт.

В словото си митрополит Арсений насочи вниманието към евангелското четиво за личността и служението на св. Йоан Кръстител, припомняйки Христовите думи: „Кого излязохте да видите – пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк, и между родените от жени не се в явил по-голям от Иоанна Кръстителя“ (Матей 11:7-11). Владиката говори за смирението на Предтечата, за неговото мъченичество и за чудесата, свидетелстващи за Божията благодат, действаща чрез него.

В края на словото си Сливенският митрополит честити празника на всички присъстващи и напомни, че в храма постоянно се съхраняват частици от мощите на св. Йоан Кръстител, открити на о-в „Св. Иван“ край Созопол от проф. д-р Казимир Попконстантинов.

Владиката благопожела на всички здраве, духовна радост и пламенна вяра.

Митрополит Арсений поздрави именниците, като отправи специални благопожелания към иконом Яни Янев, г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и иподякона г-н Йоан Александров, син на протодякон Илиян Александров от Пловдивска митрополия.

О. Димитър Попов, председател на храма, изказа сърдечна благодарност към Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений за архипастирското посещение и молитвите като му пожела сили, здраве и търпение в нелекото му архиерейско служение.