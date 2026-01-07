Волейболната легенда Владо Николов представя автобиографичната си книга „Високо“ в Сливен

07.01.2026 13:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Волейболната звезда на България Владимир Николов ще гостува в Сливен на 13 януари. От 18 часа в спортна зала „Васил Левски“ той ще се срещне със сливенската публика и ще представи автобиографичната си книга „Високо“.

В книгата той описва живота си като волейболен шампион на България, Италия и Франция, златен медалист от Шампионската лига (2005 г.), носител на бронзови медали от Световното (2006 г.) и от Европейското (2009 г.) първенство, диагонал №1 в света (2010 г.), дългогодишен капитан на националния отбор, а сега и президент на ВК „Левски“. Той пише и за личния си живот като съпруг, баща, лидер. Това са неговите откровена история, личен поглед към близкото минало и вдъхновяващ завет как бъдещето да бъде по-добро.

„Аз исках да го направя. Исках да стигна там, горе, пръв. И стигнах преди всички, нищо че години наред малцина вижда¬ха в мен прашинката надежда. И така продължих. Цял живот. Задъхвах се, уморявах се, огъвах се от изтощение, не спях, из¬страдах несправедливости, но не се предавах, доказвах се. Та¬къв бях винаги – дори когато не ме забелязваха, дори когато ме пренебрегваха, дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото. И не предадох себе си. Такъв съм и сега“, пише Николов.

За него съавторът на книгата – журналистът Виолета Цветкова, пише: „От деня, в който Владо усети, че има смисъл, той се отдаде на своята книга. Слушаше внимателно въпросите ми и извади от паметта си спомени за хора и събития, често предизвикващи смях, радост и гордост, но и сълзи, и болка. При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест (сам си го казва), а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра“.

Снимка: Facebook /Владо Николов/