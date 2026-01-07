Внимание при обмяна на валута!

07.01.2026 15:04 , Людмила Калъпчиева

Главна дирекция „Национална полиция” съветва в периода на преминаване към нова парична единица гражданите да бъдат особено внимателни.

- Не приемайте курс, различен от официално фиксирания – „по-добър курс“ винаги означава измама.

- Обмяна на пари извършвайте само на официални места – в банки и пощенски станции. През първите 6 месеца обмяната там е без такса.

- Обмяната се прави само в салоните на банките и пощенските станции, а не около тях, по домовете или „на ръка“.

- Не се доверявайте на телефонни обаждания, съобщения или имейли с оферти за съдействие или по-изгодно превалутиране – това най-често са измами.

- Тъй като в момента в обръщение са и левове, и евро, бъдете внимателни при получаване на ресто – част от монетите си приличат, а съществува и риск от фалшиви банкноти.

Важно: съзнателното използване на фалшиви банкноти е престъпление.

При съмнение сигнализирайте на 112 или посетете най-близкото районно управление.

При съмнение сигнализирайте на 112 или посетете най-близкото районно управление.