Внимание при обмяна на валута!

Главна дирекция „Национална полиция” съветва в периода на преминаване към нова парична единица гражданите да бъдат особено внимателни.
- Не приемайте курс, различен от официално фиксирания – „по-добър курс“ винаги означава измама.
- Обмяна на пари извършвайте само на официални места – в банки и пощенски станции. През първите 6 месеца обмяната там е без такса.
- Обмяната се прави само в салоните на банките и пощенските станции, а не около тях, по домовете или „на ръка“.
- Не се доверявайте на телефонни обаждания, съобщения или имейли с оферти за съдействие или по-изгодно превалутиране – това най-често са измами.
- Тъй като в момента в обръщение са и левове, и евро, бъдете внимателни при получаване на ресто – част от монетите си приличат, а съществува и риск от фалшиви банкноти.
Важно: съзнателното използване на фалшиви банкноти е престъпление.
При съмнение сигнализирайте на 112 или посетете най-близкото районно управление.
Споделете - информираността е най-добрата защита, предупреждават от ГДНП.