Напусна ни Марин Кавръков

08.01.2026 09:25 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Вчера изпратихме от този свят една изключителна личност, оставила трайна следа в културния и обществен живот на град Сливен. Загубихме големия приятел на музея Марин Кавръков, който познаваше в детайли, милееше и бе сред най-ярките посланици на местната ни история и култура. Възпитан, ерудиран и сладкодумен са само част от личните ни впечатления от него. Благодарим за цялостната му дейност за съхраняване на историческата ни памет и изказваме своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му!

Поклон!

Източник снимка: архив на Областна администрация Сливен