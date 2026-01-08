Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 08.01.2026 г.

08.01.2026 11:08 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 07.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 08.01.2026 Г.

Твърдица: Засилено полицейско присъствие в малките населени места на територията на ОДМВР-Сливен на 7 януари. Във връзка с въвеждане на еврото като национална валута в Република България от 01.01.2026г. на територията на РУ Твърдица бе създадена организация за осигуряване на видимо полицейско присъствие. Полицейски екипи и екипи на жандармерията извършваха обходи и контрол с цел ограничаване и недопускане на престъпни посегателства над обекти за съхранение, управление и пренос на парични средства в малки и отдалечени места. По време на охранителните действия не са констатирани нарушения и не са регистрирани престъпления.

Полицейско присъствие бе осигурено в пощенски станции и банкови клонове в малките населени места на цялата територията на ОДМВР-Сливен.

Криминалисти от участък „Надежда“ работят по сигнал за кражба от фирма в град Сливен. Сигналът е подаден на 7 януари. По данни на заявителя е извършена кражба на различни по вид медни проводници, като нанесената щета е на стойност около 9500 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.