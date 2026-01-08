Ямбол посреща 27-ото издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“

08.01.2026 11:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 27

От 26 февруари до 1 март Ямбол отново ще се превърне в сцена на древни ритуали, пъстри маски и звън на хлопки. Градът ще бъде домакин на 27-ото издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“, съобщават организаторите на официалната страница на форума.

Фестивалът е сред най-разпознаваемите културни събития в България и има ключова роля в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство. През 2026 година „Кукерландия“ ще бъде посветена на 70 години от членството на България в ЮНЕСКО, като специален акцент ще бъде поставен върху живите традиции и тяхното предаване между поколенията.

Организатори на събитието са общините Ямбол и Тунджа, с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма. В рамките на фестивалните дни жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на карнавални шествия, концерти, изложби, занаятчийски базари и интерактивни работилници.

Най-очакваният момент от програмата са състезателните дефилета на маскарадните групи, които традиционно се провеждат в събота и неделя. В предходното издание участие взеха над 6500 маскирани изпълнители – кукери, сурвакари, бабугери, русалии и други характерни за българската традиция персонажи.

И тази година „Кукерландия“ обещава силни емоции, автентична атмосфера и незабравима среща с магията на българските обичаи, които продължават да живеят и вдъхновяват поколенията.