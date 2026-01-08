Община Сливен дарява три нови автомобила на сливенската полиция

08.01.2026 11:33 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С три нови леки автомобила KIA ще разполага сливенската полиция. Те са закупени и дарени от Община Сливен за нуждите на органите на реда по линия на районните инспектори и Детска педагогическа стая. Кметът Стефан Радев връчи ключовете на автомобилите на директора на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Димитър Величков.

„Два от автомобилите са бензинови, другият е електрически. Общата им стойност е около 90 хиляди евро. Надявам се да са полезни в дейността на полицията и за гарантиране сигурността и спокойствието на сливенските граждани“, заяви кметът.

Днес влизат в действие две от колите. Третата ще бъде предоставена след няколко седмици, след като бъдат обработени документите за дарение.

Стефан Радев посочи, че това не е първото дарение, което Общината прави за сливенската полиция. В началото на 2023 г. бяха предоставени два автомобила от същата марка. Община Сливен е дарявала и дрегери за проверка на водачите за алкохол и наркотици, офис-техника, компютри и други.

Директорът на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков благодари за дарението.

„Благодаря отново на кмета на Община Сливен господин Радев за това, което той прави за Областната дирекция на МВР, тъй като в годините доказахме, че работим много добре за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите. С тези автомобили стават общо пет, дарени от Общината и те ще бъдат изцяло използвани за нуждите на Сливен“, посочи ст. комисар Величков.

Той обясни, че едната кола ще бъде използвана в квартал „Надежда“, където има нужда от високопроходим автомобил. Другите два автомобила ще се използват от група „Териториална полиция” към РУ-Сливен.

„И още веднъж изказвам благодарността си. За много неща ни помагат и кмета, и Община Сливен. Работим много добре с тях, с кметовете и кметските наместници по малките населени места. В много добро сътрудничество сме и видимо това се отчита в годишните анализи“, завърши директорът на ОД МВР-Сливен.