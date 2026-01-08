08.01.2026 11:37 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Общински фонд „Култура” започва набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите за първата за тази година сесия, могат да се подават от 12 януари до 31 март, включително, в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg.

Съгласно Правилника за работа на Фонда, право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина.

Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др.

За подробна информация вносителите на проекти могат да направят справка в отдел „Образование, културни събития и спорт“ на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 0879 59 90 54.