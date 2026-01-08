Изключително съм благодарен на кмета Стефан Радев за подкрепата и ангажираността му за подобряване средата на работа на полицейските служители в Областната дирекция на МВР в Сливен, каза старши комисар Димитър Величков при приемането на два нови автомобила, които влизат в автопарка на дирекцията.
Добрата техника е особено важна са нашата работа, подчерта ст. комисар Величков. Това влияе като на ефективността, така и на самочувствието на полицейските служители.
Днес пред сградата на полицията кметът Стефан Радев връчи лично ключовете на служителите, които ще работят с тях в участък „Надежда” и група „Териториална полиция” към РУ-Сливен. От своя страна Стефан Радев изказа благодарност към директора на областната дирекция за отличната съвместна работа и за всичко, което е постигнато за подобряване на реда и сигурността в Сливен. Той увери, че подкрепата ще продължи и за в бъдеще с нови проекти.
Досега Общината е инвестирала в материалната база на полицията като е предоставила дрегери, компютри, офис-техника и други. В началото на 2023 година ОДМВР-Сливен получи два автомобила „КИА”, които се използват за нуждите на сектор „Криминална полиция” и Детска педагогическа стая.