Ученици от НУФИ „Филип Кутев“ сурвакаха кмета на община Котел

, Людмила Калъпчиева

Ученици от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел отправиха традиционни сурвакарски благопожелания към кмета на общината г-н Коста Каранашев, като му пожелаха здраве, мъдрост и успешна работа в полза на развитието и утвърждаването на община Котел.

Срещата премина в дух на уважение към традициите и диалог за бъдещето на града. По време на разговора бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с развитието на летния възрожденски атракцион, както и неговото надграждане с прабългарска крепост, предвидена за реализация през настоящата година като продължение на вече съществуващия комплекс.

Учениците споделиха и свои идеи и предложения, насочени към обогатяване на културните инициативи и утвърждаване на местната идентичност и традиции, подчертавайки значението на фолклора като живо наследство.

От своя страна кметът Коста Каранашев благодари за вниманието и отправените благопожелания, като пожела на младите фолклорни таланти здраве, вдъхновение и много творчески успехи в мисията им да съхраняват и популяризират българските фолклорни традиции.

