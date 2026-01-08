Община Сливен реагира на четири сигнала заради вятъра и дъжда

08.01.2026 13:56 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

През днешния ден са получени и обработени четири сигнала заради вятъра и снощния дъжд. Това съобщи Евгений Митев от отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“. Единият сигнал е за липса на ток в село Раково. Екипите на ЕВН отстраняват аварията. Вторият е за паднало дърво, което е отстранено. Сигнал има още за провиснали проводници на мобилни оператори и паднала мазилка от сграда, за което е извършено обезопасяване.

В някои райони на сливенска община вали слаб сняг. Вятърът е на пориви. Пътищата са проходими при зимни условия, обстановката към момента е спокойна. При необходимост утре ще се извърши обработка на пътя Карандила-Раково, съобщи още Митев.

Община Сливен напомня на водачите да пътуват с добре подготвени автомобили за зимни условия, с пълен резервоар и заредени мобилни телефони.