Хаима – бедуинската „къща от косми“, домът на пустинята

08.01.2026 14:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди 41 минути | 47

Бедуинските шатри, често наричани хаима (ḥayma) или бейту-шар (bayt al-sha‘r) – в превод „къща от косми“, са едно от най-ярките и устойчиви проявления на традиционния начин на живот на бедуините в Северна Африка и Близкия изток. Те не са просто подслон, а символ на номадската култура, приспособимостта към суровата пустинна среда и дълбоката връзка между човека и природата.

Произход и значение на „къщата от косми“

Наименованието бейту-шар идва от материала, от който се изработва шатрата – косми от кози, камили или овце, изпредени и изтъкани на ръка. Този избор не е случаен: животните са в основата на бедуинското битие, а използването на техните косми превръща шатрата в естествено продължение на начина на живот на племето.

Шатрата е едновременно дом, място за срещи, гостоприемство и социален живот, както и защитено пространство за семейството. За бедуините домът не е фиксирано място, а движеща се концепция, която следва стадата и сезоните.

Конструкция и практичност

Хаимата е изключително практична и гениално приспособена към климатичните условия на пустинята. Тъканта от козина има уникалното свойство:

• при суха жега да пропуска въздух и да охлажда вътрешността;

• при дъжд влакната се свиват и правят шатрата по-плътна и водонепроницаема.

Конструкцията е сравнително проста – дървени колове, въжета и тежести, което позволява шатрата да бъде лесно разглобена и пренесена. Тежестта и размерът ѝ зависят от броя на членовете на семейството и социалния статус.

Вътрешно пространство и символика

Вътрешността на бедуинската шатра обикновено е разделена на зони:

• мъжка част – за посрещане на гости и общуване;

• семейна (женска) част – за ежедневния живот, готвене и почивка.

Това разделение отразява традиционната социална структура и ролите в бедуинското общество. Интериорът е скромен, но уютен – килими, възглавници, одеяла и съдове за чай и кафе, които са неразделна част от ритуала на гостоприемството.

Културна и духовна стойност

Хаимата не е просто архитектурно решение, а културен и духовен символ. Тя олицетворява:

• свободата на номадския живот;

• устойчивостта и самодостатъчността;

• почитта към традициите и предците.

Дори днес, когато много бедуини водят уседнал начин на живот, шатрата остава важен символ на идентичността, използвана по време на празници, събирания и културни събития.

Хаимата в съвременния свят

В наши дни бедуинските шатри намират нов живот и извън пустинята. Те вдъхновяват:

• екотуризъм и пустинни лагери;

• културни фестивали и тематични пространства;

• интериорен и архитектурен дизайн, търсещ автентичност и естествени материали.

Макар и адаптирани към съвременните нужди, те продължават да носят духа на „къщата от косми“ – дом, който не е привързан към земята, а към хората и техните традиции.

Заключение

Бедуинската шатра – хаима или бейту-шар – е живо доказателство, че простотата, когато е водена от знание и опит, може да бъде изключително устойчива. Тя е едновременно дом, културен символ и философия на живот, която напомня за хармонията между човека, природата и движението през времето.