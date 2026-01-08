Сливен, кратки вечерни новини, 08.01.2026 г., четвъртък

08.01.2026 16:20 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Община Сливен е реагирала на четири сигнала, свързани с вятъра и дъжда от снощи.

Общински фонд „Култура“ в Сливен обявява прием на проекти за първата си сесия за 2026 г. - кандидатурите могат да се подават от 12 януари до 31 март включително в деловодството на Общинска администрация, а необходимите документи са достъпни на сайта на Общинския съвет.

Община Сливен дари три нови автомобила KIA на местната полиция – два бензинови и един електрически, на обща стойност около 90 хиляди евро.

Натрупани отпадъци до блок 23 в сливенския квартал „Даме Груев“ създават риск мястото да се превърне в нерегламентирано сметище.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Библиотека „Зора“ в Сливен ще представи на 14 януари книгата на Мария Господинова „Малки чудеса за всеки ден - 365 предизвикателства към себе си“.

Волейболната икона Владимир Николов ще се срещне с почитателите си в Сливен на 13 януари.