Нашите спортни звезди

В края на месец декември бяха връчени множество номинации за постижения в различни области, с които бяха отличени талантливите деца от нашия град.

Сред наградените заслужено се наредиха и младите спортисти от ОУ „Елисавета Багряна“, които с труд и постоянство прославят своите спортни клубове, нашия град и нашето училище.

Симона Паскалева от 2.б клас получи престижна номинация „Акробат № 8 за 2025 г.“ на СКА „Стефан Данчев“. В знак на признание за нейните спортни успехи и отличното ѝ представяне тя бе удостоена със специална статуетка.

За високи спортни постижения в Шотокан Карате До бе номиниран и Симеон Никифоров от 2.б клас. Той получи статуетка „Бъдеща звезда на град Сливен“, която е доказателство за неговия талант и устрем към успеха.

Постиженията на Симона и Симеон са повод за гордост не само за техните съученици и учители, но и за цялата училищна общност на ОУ „Елисавета Багряна“.