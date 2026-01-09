09.01.2026 09:44 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 64

На 9 януари 2025, поставих началото на едно пътешествие, което дори не подозирах докъде ще ме отведе. „Високо“ тръгна към своята публика, а аз тръгнах след нея.

Големият интерес по време на Световното първенство по волейбол през септември, както и фантастичният успех на мъжкия ни национален отбор, доведоха до нещо, което ме развълнува истински – появата на втори тираж на книгата.

Това е знак, че историята продължава да живее.

Сливен е моята първа дестинация през новата година.

Надявам се да стартирам добре и заедно с жителите и гостите на града на 100-те войводи да разлистим ВИСОКО и да стигнем поне до стотната страница:)

Очаквам ВИ с нетърпение!

Спортна зала „Васил Левски“

18:00 ч.

Вход свободен

13 януари 2026