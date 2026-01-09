Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.01.2026 г.

09.01.2026 09:48 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.01.2026 Г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия, които са ликвидирани своевременно, без да причинят преки материални щети. 3 сигнала за пожари в комини – 2 в Сливен и 1 в Шивачево; 2 случая на отводняване на пътен участък и мазе - в Нова Загора и село Градец, 2 случая на отстраняване на паднали дървета – в Сливен и в село Сборище, оказано е съдействие при сваляне на болен от жилището му в град Нова Загора до линейката.