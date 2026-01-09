Приетите решения на днешното правителствено заседание

09.01.2026 13:36 , Людмила Калъпчиева

МС одобри междинния мониторингов доклад за напредъка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г. (ИСИС). Докладът има за цел да проследи постигнатия напредък по приоритетните тематични области, да идентифицира основните предизвикателства пред националната иновационна система и да очертае ключови насоки за последващи действия. Анализът отчита динамиката в европейския и глобалния контекст, както и необходимостта от по-целенасочени интервенции за повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и регионалния баланс.

Докладът представя цялостен преглед на изпълнението на стратегическите и оперативните цели на ИСИС за периода 2021 - 2024 г., както и оценка на ефективността на прилаганите политики и мерки в подкрепа на иновациите. Той е изготвен въз основа на ясна методологическа рамка и широк консултативен процес със заинтересованите страни, включително представители на бизнеса, научните среди, социалните партньори, гражданското общество и компетентните държавни институции. В рамките на подготовката са проведени обществени и междуинституционални консултации, което гарантира обективност, прозрачност и висока степен на ангажираност при формирането на изводите.

Одобряването на междинния мониторингов доклад създава основа за вземане на информирани управленски решения и за актуализацията на ИСИС, с цел тя да остане адекватен и ефективен инструмент за развитие на иновациите, научните изследвания и високотехнологичната икономика в България до 2027 г.

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „ЕндуроСат” ЕАД

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Развоен Космически Център“. Проектът ще се реализира в гр. София, Столична община. С решението се създава и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията.

Проектът на „ЕндуроСат“ ЕАД изграждане на нов развоен космически център, оборудван с усъвършенствани машини и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити. Размерът на инвестицията в дълготрайни материални и нематериални активи е в размер на 10 686 000.32 евро. Предвижда се да бъдат разкрити 50 нови работни места.

Инвестиционният проект е амбициозна инициатива, целяща значително разширяване на развойния капацитет на компанията, която е лидер в космическите технологии. Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на космическия сектор в България и ще създаде нови възможности за висококвалифицирани специалисти в областта на космическите технологии. Всички разработки са предназначени за износ, като основни пазари са САЩ, Европейския съюз, Япония и др.

Приоритетни са инвестиционните проекти, които са особено значими за икономическото развитие на Република България или за регионите на страната съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Политиката за насърчаване на инвестициите се осъществява от Министерството на иновациите и растежа.

Избран е нов представител на работодателите в Управителния съвет на „Сребърния фонд“

Със свое решение правителството избра Тодор Табаков от Българската търговско-промишлена палата за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“) за 2026 г.

Тодор Табаков е заместник-председател на БТПП и заменя досегашния член Любомир Пейновски, съгласно ротационен принцип за излъчване на член на Управителния съвет от национално представителните организации на работодателите. Табаков отговаря на законовите изисквания за образователен ценз, професионален опит и съвместимост, за което е приложил съответните документи.

Ръководството на „Сребърния фонд“ се осъществява от Управителен съвет с 8 членове, като негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в Сребърния фонд

Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2026-2028 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега.

Приетите от правителството стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.

Правителството определи юристите за включване в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове

Министерският съвет определи юристите Ангел Симеонов Калайджиев, Благой Никитов Видин, Георги Иванов Спасов, и Лазар Владимиров Томов за включването им в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове.

Помирителите и арбитрите се определят по Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 година, която за България е в сила от 13 май 2001 година. Определените юристи отговарят на изискванията на Конвенцията да притежават високи морални качества, да са признати специалисти в областта на правото, да имат специализирано образование и реален професионален опит в международното публично право, отнасящо се до защитата на чуждестранните инвестиции, международното търговско право и международния арбитраж.

Включването на избраните юристи в списъците ще утвърди ролята на България като участник в международно признатите механизми за помирение и арбитраж под егидата на Световната банка.

Приети са изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Правителството прие изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Служителите в българските дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2026 г.

Ограничението на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат на служителите в българските дипломатически мисии е в сила от 2010 г., като всяка следваща година, неговото действие се продължава заради ограниченията в бюджета на МВнР.

С акта се актуализират разпоредби на наредбата, привеждат се нейните текстове и Приложение № 2 към чл. 59, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи в съответствие с въвеждането на еврото като парична единица в Република България.

Правителството прие решение за изменение на седалище и консулски окръг на почетните консулства на Държавата Израел в Република България

Министерски съвет прие решение за изменение на консулските окръзи и седалищата на почетните консулства на Държавата Израел в Република България, ръководени почетните консулски длъжностни лица г-н Красимир Тихомиров Методиев и г-н Орлин Иванов Мандов.

Седалището на г-н Методиев се мести в град Велико Търново, с консулски окръг обхващащ територията на областите Велико Търново, Шумен, Търговище и Разград.

Седалището на г-н Мандов се мести в град Варна, с консулски окръг обхващащ територията на областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Добрич и Силистра.

Промяната в обхвата и седалището на консулските окръзи е следствие от получена от израелската страна нота, с която информират за промяна в консулските патенти на г-н Методиев и г-н Мандов.

Кабинерът прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на

Министерския съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който се правят изменения и допълнения в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“ и в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно- квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, приети с ПМС № 205 от 2012 г.

С приетите промени се урежда правото на министъра на отбраната, при упражняване на правомощията си по чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), да издава акт, свързан организацията по планиране и разработване на учебната документация и основните насоки по провеждане на обучението във висшите военни училища (ВВУ), съответно във военните академии (ВА) по специалностите от професионално направление „Военно дело“.

Освен това се актуализира съдържанието на тематично обособените групи на изучаваните задължителни учебни дисциплини, повишава се броя на часовете за практическа подготовка на курсантите и военнослужещите, при обучението им във ВА и ВВУ, определя се максимално допустимата граница на аудиторната заетост за обучението в задочна форма и се осигурява възможност за гъвкаво въвеждане на новостите в обучението по военно дело, с отчитане на опита от съвременните военни конфликти.

С постановлението се определят ясни критерии, свързани с изискванията за издаваните от ВА дипломи за виеше образование в ОКС „магистър“, с оглед минимизиране на бъдещи административни процедури и улесняване на органите по личен състав във военните формирования за допускане на офицери до обучение по други специалности от професионално направление „Военно дело“. Регламентира се харанкера на годината, през която се организира обучението, което осигурява предвидимост и прозрачност по отношение на времевата рамка при планиране и провеждане на учебния процес. Оптимизира се броя на общия минимален хорариум на задължителните дисциплини от учебните планове на специалностите от професионално направление „Военно дело“ и конкретизиране на учебната заетост във ВА и ВВУ чрез въвеждане на ясно установено понятие за единодействие и ефективно планиране на учебния процес.

Синхронизирани са разпоредби от наредбите за държавните изисквания за придобиване на виеше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионално направление „Военно дело“, с нормативно уредени процедури в ЗОВСРБ и Закона за висшето образование, по отношение привличането на изявени специалисти от практиката в учебния процес на курсантите и военнослужещите, определянето на кредитната характеристика на учебните планове, с отчитане явяването на държавен изпит/защита на дипломна работа, както и на условията и редът за приемане на курсанти във ВВУ.

Определя се евровата равностойност на таксите, събирани по Закона за държавната собственост

Правителството одобри Проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост. Определя се размерът в евро на таксите, събирани от областните управители, за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост. По този начин Тарифата се адаптира към принципите за въвеждане на еврото у нас и се привежда в съответствие с изискванията на закона въвеждането му.

Правителството се разпореди с имоти

По решение на правителството Община Пловдив получава безвъзмездно правото на собственост върху имоти - държавна собственост в гр. Пловдив, район Западен, местност „Прослав“. Поради отпаднала необходимост, управлението им се отнема от Министерството на земеделието и храните. Имотите представляват земеделски земи с обща площ 58 659 кв. м. Терените ще бъдат използвани за изграждането на нов общински разсадник, тъй като общината не разполага с подходящи за целта места. Освен това, в тях попадат стари оранжерии и сгради, които могат да бъдат възстановени в новия разсадник. С новото съоръжение ще се намалят разходите на местната власт за производството на необходимата растителност за залесяване и озеленяване на града - булеварди, междублокови пространства, градини и паркове. Произведената продукция ще бъде използвана от Общинско предприятие „Градини и паркове“ само и единствено с неикономическа цел. Ако не бъде изграден новият разсадник в срок до 5 години от придобиването на имотите, Община Пловдив е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата.

Сградата, която се намира в гр. София, ул. „Веслец” №8, ще бъде апортирана в капитала на Българския енергиен холдинг, реши правителството на днешното си заседание. Сградата е построена и предназначена за ползване от Централното диспечерско управление (ЦДУ) - дирекция към Електроенергийния системен оператор ЕАД. Управлението работи в тази сграда от 1992 г. Основната задача на ЦДУ е осигуряване на условия за сигурна и икономична работа на електроенергийната система и нейната синхронна дейност с електроенергийните системи на страните от континенталната синхронна зона на асоциацията на електропреносните оператори ENTSO-E. В сградата са съсредоточени много комуникации, технически средства за връзка с енергийните обекти в Република България, съседните преносни оператори и координационните центрове на ENTSO-E в Европа. Апортът на сградата в капитала на БЕХ ЕАД няма да доведе до икономическо предимство за холдинга, тъй като тя няма да се използва за икономическа дейност.

Таксите по Закона за подземните богатства се привеждат в съответствие със Закона за въвеждане на еврото

Таксите по Закона за подземните богатства ще се заплащат в евро в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това е регламентирано в постановление на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание. С постановлението се променя Наредбата за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства и на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси.

Наредбата регламентира размера на таксите, дължими при подаване на заявления за предоставяне на права за подземни богатства, както и таксите, дължими от титулярите по предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства. Тарифата урежда таксите, дължими от потребителите на информация и документация, съхранявана от Националния геоложки фонд, както и от титулярите и концесионерите по предоставени разрешения и концесии за добив, за разглеждане и съгласуване на цялостните и годишните работни проекти и техните изменения.

Приетите промени са от технически характер. Стойностите на дължимите такси в евро се определят при използване на официалния валутен курс, посочен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая и при спазване на правилото за закръгляване, регламентирано в чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Размерът на дължимите такси не се променя.

България се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Правителството одобри присъединяването на Република България към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания.

Женевският акт представлява ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 31.10.1958 г., по която Република България е страна от 1975 г. С Женевския акт Европейският съюз става договаряща страна по Лисабонската спогодба. С него се предоставя закрила на наименованията за произход и географските указания, включително на земеделски продукти, храни, минерални води, вина, както и на географски указания на спиртни напитки и на географски указания на неземеделски продукти, регистрирани по съответните европейски регламенти.

Присъединяването ще осигури предходност и приемственост на закрилата на наименованията за произход, които вече са регистрирани от България съгласно Лисабонската спогодба.

Ефективното прилагане на европейските схеми за качество е сред приоритетите на Министерството на земеделието и храните. Те са ключов инструмент за гарантиране на безопасността и качеството на българските продукти, както и за насърчаване на производителите и преработвателите да създават продукти с по-висока добавена стойност.

Одобрява се създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД, гр. Бургас, при актуализирани параметри на проекта

Министерският съвет прие Решение, с което отменя Решение № 139 от 22 февруари 2023 г. и одобрява създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД, гр. Бургас, при актуализирани параметри на проекта, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.

Отмяната на Решението и приемането на новото, е във връзка с възникнали в хода на изпълнение на проекта обективни обстоятелства, включително обжалване на обществени поръчки, които са възпрепятствали приключването му в първоначално предвидения срок, както и с постъпило заявление за промяна в одобрената структура и броя на леглата на лечебното заведение.

Съгласно актуализирания проект, болничното заведение ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури с разкрити 142 легла.

Основната цел на проекта остава непроменена – чрез осъществяване на разрешената лечебна дейност да се осигури в пълен обем навременна, достатъчна и качествена болнична помощ на деца, в съответствие със съвременните медицински стандарти и здравните потребности на населението в област Бургас.

Съгласно комплексна оценка, извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по законоустановения ред, включително въз основа на оценка на потребностите от медицинска помощ в рамките на утвърдената Национална здравна карта, лечебното заведение отговаря на потребностите от медицинска помощ в област Бургас по заявените специалности.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса, според което е възможно финансирането на заявените дейности при тяхното реализиране в рамките на утвърдените финансови параметри за сключване на договор с НЗОК.

Правителството прие промени в наредбата за плановете за управление на защитени територии

Министерският съвет прие промени в Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии. За да се избегне забавяне в административното производство по разработване на планове за управление, са въведени срокове за внасяне на задание и проект на план за управление, с което на практика нормативно се регламентира краен срок за възлагане и разработване на плановете за управление.

В новите текстове се посочват институциите и лицата, които имат право да предложат промени в действащи планове за управление. Прецизират се редът, условията и сроковете, при които се възлагат, приемат и актуализират плановете за управление на защитените територии. Уточнени са функциите на възложител и изпълнител, като са вменени задължения на възложителя да организира обществените обсъждания за плановете за управление на национални, природни паркове и поддържани резервати.

В ново приложение към наредбата се определя структурата на плановете за управление на защитени територии с категория национален парк, природен парк, поддържан резерват, защитена местност, природна забележителност. В отделно приложение е определена структурата на плана за управление и на резерват. Включено е и прилагане на календарен график за изпълнение на дейностите по плана за управление на защитената територия, остойностяване на предложените мероприятия, както и годишно отчитане на изпълнението на плановете за управление.

С промените се преодоляват непълноти и неточности, установени в прилагането на наредбата. Изменението е продиктувано от препоръки в одитен доклад на Сметната палата за управлението на Природен парк „Витоша“ в периода 01.01.2018-31.12.2021 г., свързани с ефективното управление на защитените територии и регламентиране на срокове.

Правителството създаде организация за преминаване на администрацията към утвърдения модел за „модерно работно място“

Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление провеждането на обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт“, за нуждите на държавната администрация на Република България.

Решението е необходимо с оглед гарантиране софтуерната осигуровка на държавната администрация, предоставяща безплатни актуализации към нови версии, разширена техническа поддръжка, обучения и планиране на внедряването, както и достъп до критични актуализации за сигурност.

Предвид наличните технологични и организационни алтернативи, целесъобразно е администрацията да премине към утвърдения от „Майкрософт“ модел за „модерно работно място“. Моделът осигурява съвременна, мобилна и сигурна технологична платформа, която позволява както централизирано управление на информационните ресурси, така и ефективна комуникация и сътрудничество между различни звена на администрацията. Чрез прилагането му се постига по-висока сигурност, оперативна ефективност и съответствие със съвременните стандарти за управление на ИТ среда в публичния сектор, като същевременно се създават условия за устойчиво развитие и модернизация на вътрешните процеси.

Централизираното осигуряване на абонаменти ще позволи ефективно използване на публичните ресурси, намаляване на финансовата тежест за отделните администрации, както и гарантиране на висока степен на контрол, прозрачност и отчетност.

Правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г.

Правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г. Докладът е изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание Закона за публичните предприятия.

Годишният обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г. е изготвен при съобразяване на нормативните изисквания и съдържа преглед на резултатите от дейността на всички публични предприятия, категоризирани като “големи” и анализ на дейността на предприятията по сектори.

Като резултат от одобряването на доклада ще се изпълни изискването на закона за ежегодното изготвяне и одобряване от Министерския съвет на годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия. С него ще се постигне и повишаване на прозрачността на дейността на публичните предприятия и на техните ръководства.

Одобрени са промени в данъчното законодателство

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Най-важните промени са за въвеждане на по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрическите автомобили, въвеждане на данъчно облекчение при извършване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и въвеждане на освобождаване от облагане на доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната, на организациите на вероизповеданията.

Тези промени бяха предвидени за приемане и влизане в сила от 1 януари 2026 г. като част от преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Правителството отчита съществената значимост на разпоредбите за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили във връзка с последното изменение на НПВУ и постигнатата договореност с Европейската комисия за влизането им в сила от 1 януари 2026 г. Предложените промени в ЗКПО предвиждат годишната данъчна амортизационна норма да не е по-висока от 50 на сто.

Предложено е въвеждане на данъчно облекчение при извършване на научноизследователска и развойна дейност, при което на данъчно задължените лица, извършващи НИРД, ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите им за НИРД, в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия. В случай че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.

Определени са условията и редът за разплащания по сключени споразумения по Инвестиционната програма за общински проекти

С Постановление на Министерския съвет се определят условията и редът за разплащания по сключени споразумения по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., в годишен размер до 460 162 693 евро чрез Българската банка за развитие (ББР). Определени са допустимите и недопустими разходи за финансова подкрепа, както и основните изисквания за изпълнение на програмата.

Урежда се редът за разплащане чрез ББР, включващ изпращане на уведомления за разплащане от МРРБ до ББР и предоставянето на информация от ББР на МФ и на МРРБ по общини за размера на предоставените средства.

С приемането на Постановлението се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2025-2027 г. в условия на неприет бюджет за 2026 г.

Одобрено е финансиране във връзка с организирането и провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Правителството одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 000 000 евро за организиране и провеждане на територията на Република България през месец май 2026 г. на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza, по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, след влизането в сила на Закон за доржавния бюджет на Република България за 2026 г. и предоставя лимит за разхода от м.януари до м.юни 2026 г. С проекта на Решение се предлага Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza да се проведе в периода 8-10 май 2026 г., като предстои сключването на договор с носителите на изключителни права след провеждане на процедура по ЗОП.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така доклад на министра на младежта и спорта за постигнати договорености вьв врьзка с провеждането на територията на Република България на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza.

Giro d'Italia с едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история, като провеждането му сьчетава спорт, култура и туризьм, създавайки трайно и положително выздействие за участващите држави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

109-ото издание на състезанието ще стартира от Несебьр, като Bulgaria Grande Partenza, включващо церемония по откриването, старта и парвите три етапа, ще се проведе в периода 8-10 май 2026 г.

Договорът за сбитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l. и е на обща стойност 15 милиона евро. Договорът съдържа ясно и детайлно разписани права и задлжения на страните.

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пьлна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Също така, осигурено е правото за безплатно изльчване на живо на състезанието от български телевизионен оператор с национално покритие. По този начин се осигурява значителна видимост на сьбитието, като България се популяризира като туристическа дестинация, утврждава се като домакин на международни спортни събития от световен мащаб и се създава сьществена добавена стойност за туристическия сектор.

Договорена е застраховка на сбитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

Предстои сформиране на Организационен комитет и специализирани екипи за координация и изпълнение.

Постигнатите договорености осигуряват икономически обосновано и защитено участие на България в едно от най-престижните световни спортни сбития, с висок потенциал за международна видимост, значителна добавена стойност за туристическия сектор и дьлгосрочен положителен имиджов ефект за страната ни.

Провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza ще има положителен ефект врху развитието на спорта в България.

Събитието ще се допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насьрчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, сбитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава.