09.01.2026 13:46 , Сливенска митрополия (Сливенска митрополия)

На 9 януари се навършват две години от кончината на блаженопочиналия Сливенски митрополит Йоаникий.

По този повод Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений отслужи заупокойна архиерейска света Литургия в катедралния храм Св. вмчк Димитър Солунски в град Сливен.

В заупокойното богослужение взеха участие Негово Преосвещенство Агатополски епископ Йеротей, архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, епархийски съветник, ставрофорен иконом Евгений Янакиев – председател на катедралния храм, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Павел Иванов, протойерей Евгений Рушко от Одеса, протодякон Александър Нешев и архидякон Вартоломей.

В края на светата Литургия митрополит Арсений се обърна към духовенството и вярващите със слово: "Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им" (Евреи 13:7). Митрополит Арсений припомни архипастирското служение на блаженопочиналия митрополит Йоаникий, неговата кротост, пастирска грижа и вярност към Църквата. Владиката подчерта, че паметта за архиерея не е просто спомен за миналото, а живо свидетелство за отговорност, духовна мъдрост и жертвена любов към повереното му паство, и призова молитвата за упокоението на душата му да бъде съчетана с благодарност към Бога за плодовете на неговото служение.

След светата Литургия в храма бе отслужена панихида, а след нея и трисагий на гроба на митрополита, намиращ се в двора на храма до олтарната абсида.

Заупокойното богослужение завърши с молитва за вечна памет на блаженопочиналия Сливенски митрополит Йоаникий.