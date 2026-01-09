Сливен, кратки вечерни новини, 09.01.2026 г., петък

09.01.2026 15:51 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На сцената на Драматичен театър "Стефан Киров" на 5 февруари от 19:00 часа ще бъде представена комедията „Любов, любов… за жена ми!“ от Щефан Фьогел.

В Сливен днес почетоха паметта на блаженопочиналия митрополит Йоаникий със заупокойна архиерейска света литургия и панихида.

Следващата групова среща на "KatrInside" ще е на 14 януари на тема "Пространството между старото и новото".

Обстановката в община Сливен е спокойна, а пътищата са проходими при зимни условия.

Снощи в Психологическо студио "KatrInside" се проведе ин йога – практика, която осезаемо се отразява на тялото и ума.

Община Сливен започна ремонт на две нови детски площадки в центъра на града – до галерия „Димитър Добрович“ и до Военния клуб.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.