Послание по повод Деня на доброто

По повод Деня на доброто ученическият съвет към ОУ „Елисавета Багряна“ отправи вълнуващо и топло послание към всички ученици, което прозвуча по училищната уредба и докосна сърцата на малки и големи.

С думи, изпълнени със смисъл и човечност, учениците напомниха за силата на една малка, но вълшебна дума – „благодаря“. В посланието си те споделиха, че благодарността не струва нищо, но може да промени деня на човека срещу нас, да стопли сърце, да прогони тъгата и да донесе усмивка. Благодариха на учителите – за знанията и добротата, на приятелите – за подкрепата в трудни моменти, и на всички около нас – за малките жестове, които често остават незабелязани.

Акцент в инициативата беше и „Стената на благодарността“ – място, на което всеки ученик може да напише на кого и за какво иска да каже „благодаря“, превръщайки добрите думи в видими следи от човечност и признателност.

Посланието завърши с вдъхновяващ призив думата „благодаря“ да звучи във всяка стая, във всеки коридор и във всяко сърце, защото именно малките думи и жестове правят големите чудеса.

С тази инициатива учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ показаха, че доброто започва от нас самите – с една дума, казана навреме и от сърце.