Сливен, кратки вечерни новини, 10.01.2026 г., събота

10.01.2026 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 169

Работата по обновяването на уличната мрежа в квартал „Речица“ напредва с бързи темпове.

На сцената на Драматичен театър "Стефан Киров" на 5 февруари от 19:00 часа ще бъде представена комедията „Любов, любов… за жена ми!“ от Щефан Фьогел.

Затворен жилищен комплекс с 405 апартамента ще се изгражда в сливенския квартал „Младост“, на място на недостроената спортна зала.

С три нови леки автомобила KIA разполага сливенската полиция, закупени и дарени от Община Сливен.

Общински фонд „Култура” започва набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край.

Продължава цялостното обновяване на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“.

От 12 януари седмичното публицистично предаване „СЛИВЕН НА ФОКУС“ се завръща в ефира на телевизия КАНАЛ 6.