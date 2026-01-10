Сливен, кратки вечерни новини, 10.01.2026 г., събота

Работата по обновяването на уличната мрежа в квартал „Речица“ напредва с бързи темпове.
На сцената на Драматичен театър "Стефан Киров" на 5 февруари от 19:00 часа ще бъде представена комедията „Любов, любов… за жена ми!“ от Щефан Фьогел.
Затворен жилищен комплекс с 405 апартамента ще се изгражда в сливенския квартал „Младост“, на място на недостроената спортна зала.
С три нови леки автомобила KIA разполага сливенската полиция, закупени и дарени от Община Сливен.
Общински фонд „Култура” започва набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край.
Продължава цялостното обновяване на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“.
От 12 януари седмичното публицистично предаване „СЛИВЕН НА ФОКУС“ се завръща в ефира на телевизия КАНАЛ 6.