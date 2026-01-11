Сливен, кратки вечерни новини, 11.01.2026 г., неделя

11.01.2026 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Благотворителен концерт за бездомни животни с участието на деца от Сливен ще се проведе на 15 януари в зала “Сливен”.

На 14 януари в библиотека “Зора” ще бъде представена книгата „Малки чудеса за всеки ден“ на Мария Господинова.

На 13 януари в спортна зала “Васил Левски” ще бъде представена книгата „Високо“ на Владимир Николов.

Ученици от XIII, IX и X клас при ПХГ „Дамян Дамянов“ ще открият на 14 януари изложбата „Модернистични импровизации“ в галерия “Май”.

Сливенският симфоничен оркестър ще изнесе концерт на 23 януари под надслов “МОЦАРТ 270!”

Община Сливен започна ремонт на две детски площадки в централна градска част - едната е до галерия „Димитър Добрович“, другата – до ДНА.

Тенденция за спадане на новородените деца отчитат и от областната болница МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, където се намира и най-голямото родилно отделение в областите Сливен и Ямбол.