Сливен, кратки вечерни новини, 11.01.2026 г., неделя

Благотворителен концерт за бездомни животни с участието на деца от Сливен ще се проведе на 15 януари в зала “Сливен”.
На 14 януари в библиотека “Зора” ще бъде представена книгата „Малки чудеса за всеки ден“ на Мария Господинова.
На 13 януари в спортна зала “Васил Левски” ще бъде представена книгата „Високо“ на Владимир Николов.
Ученици от XIII, IX и X клас при ПХГ „Дамян Дамянов“ ще открият на 14 януари изложбата „Модернистични импровизации“ в галерия “Май”.
Сливенският симфоничен оркестър ще изнесе концерт на 23 януари под надслов “МОЦАРТ 270!”
Община Сливен започна ремонт на две детски площадки в централна градска част - едната е до галерия „Димитър Добрович“, другата – до ДНА.
Тенденция за спадане на новородените деца отчитат и от областната болница МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, където се намира и най-голямото родилно отделение в областите Сливен и Ямбол.