ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО ЗА ОУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ – СЛИВЕН

11.01.2026 16:36 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

С огромна радост и гордост съобщаваме, че момичетата от нашето училище спечелиха първо място на Общинския кръг по баскетбол на Ученическите игри 2025–2026! Те играха със сила, решителност и ясна визия за успех – истинско вдъхновение за всички нас.

Подкрепяни от своя учител г-н Ивайло Христов, момичетата показаха, че трудът, отборният дух и самоувереността водят до големи постижения. Те са гордост за своя учител, за ръководството и за всички учители в училището.

Момчетата от 5. – 7. клас станаха вицешампиони! Те също демонстрираха силна игра, смелост и отдаденост, показвайки, че упоритостта и постоянството се отплащат. Браво на целия отбор!

Скъпи ученици, продължавайте да вярвате в себе си и в отбора си. Вашите успехи вдъхновяват всички около вас и доказват, че с труд, ясна цел и сърце можете да постигнете всичко!

Благодарим, деца!

Благодарим, г-н Ивайло Христов!