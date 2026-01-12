12.01.2026 08:31 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Излъчване: ПГ по Механотехника | България | преди 11 минути | 0

Приключи обучение по дейност 5.2. в Професионална гимназия по механотехника на тема "Методика на обучението по професионална подготовка"

В периода от 5 до 7 януари в Професионална гимназия по механотехника се проведе обучение по Дейност 5.2 - менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения, част от проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Обучението обхвана следните професионални направления:

• Автотранспортна техника

• Мебелно производство

• Машини и системи с ЦПУ

В проведеното обучение на тема "Методика на обучението по професионална подготовка" са включиха петима представители от средите на бизнеса от фирмите-партньори: „Метал арт-инж. Добрев“ ЕООД, „Автосервиз - Мототехника“ ЕООД, „Хорделов Мебел“ ООД. Целта беше надграждане на педагогическите, комуникационните и методическите им умения при работа с ученици.