Приключи обучение по дейност 5.2. в Професионална гимназия по механотехника на тема "Методика на обучението по професионална подготовка"
В периода от 5 до 7 януари в Професионална гимназия по механотехника се проведе обучение по Дейност 5.2 - менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения, част от проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.
Обучението обхвана следните професионални направления:
• Автотранспортна техника
• Мебелно производство
• Машини и системи с ЦПУ
В проведеното обучение на тема "Методика на обучението по професионална подготовка" са включиха петима представители от средите на бизнеса от фирмите-партньори: „Метал арт-инж. Добрев“ ЕООД, „Автосервиз - Мототехника“ ЕООД, „Хорделов Мебел“ ООД. Целта беше надграждане на педагогическите, комуникационните и методическите им умения при работа с ученици.