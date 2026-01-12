Твърдица ще отбележи тържествено 148 години от Освобождението си от османско иго

12.01.2026 09:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 44 минути | 24

Община Твърдица отправя покана към жителите и гостите на града да се включат в тържественото отбелязване на 148-ата годишнина от преминаването на руските войски през Твърдишкия проход и Освобождението на Твърдица от османско иго.

Събитието ще се състои на 14 януари 2026 г. (сряда), с начален час 11:00 ч., и ще премине по предварително обявена програма.

Честването ще започне със заупокойна молитва и благодарствен молебен по повод Освобождението на Твърдица, отслужени от свещеноиконом Иван Стоянов Иванов на площад „Свобода“. При неблагоприятни метеорологични условия ритуалът ще се проведе във фоайето на читалището.

След това ще се състои тържествен ритуал, посветен на 148-ата годишнина от Освобождението на града, отново на площад „Свобода“.

В рамките на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към участниците в освободителните борби, Българското опълчение и доброволческите чети в Руско-турската война 1877–1878 г. Поднасянето ще се извърши пред паметната плоча на освободителите, разположена пред сградата на Община Твърдица.

Събитието е израз на почит към историческата памет и героизма на онези, които са дали живота си за свободата на България, и е част от усилията за съхраняване на националното и местното историческо наследство.