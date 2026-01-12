Седмицата в ЕП: 12 – 18 януари 2026 г.

12.01.2026 09:49 , Людмила Калъпчиева

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Права на пътниците във въздушния транспорт. Членовете на комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) ще приемат измененията на позицията, договорена от правителствата на държавите членки, относно актуализиране на правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС в случаи на отменени или закъснели полети и отказан достъп на борда на самолета. Мерките, които ще бъдат гласувани включват: единен краен срок за обезщетение след тричасово закъснение, правото на безплатен превоз на един личен предмет и малък куфар в кабината на самолета, както и разширени права за уязвимите пътници (понеделник).

На живо: заседание на TRAN, понеделник, 12 януари, 17:00 ч. българско време

Стратегически партньорства на ЕС в областта на отбраната. Комисията на ЕП по сигурност и отбрана (SEDE) ще направи преглед на партньорствата на ЕС в областта на отбраната, включително с Обединеното кралство, Канада, Норвегия, Южна Корея, Япония, Молдова, Албания, Северна Македония, САЩ и Украйна. Евродепутатите ще приемат препоръки за това как тези отношения да бъдат приведени в съответствие с по-широките цели за изграждане на силна отбранителна политика на ЕС. Очаква се членовете на ЕП да обсъдят и отношенията с НАТО (четвъртък).

На живо: заседание на SEDE, четвъртък, 15 януари, 11:15 ч. българско време

План на ЕС за жилища на достъпни цени. Специалната комисия на ЕП относно жилищната криза в ЕС (HOUS) ще обсъди за първи път с еврокомисар Дан Йоргенсен плана на Европейската комисията за жилища на достъпни цени, приет на 16 декември 2025 г. Членовете на ЕП ще проведат дебат относно ключовите мерки на плана преди приемането на препоръки от комисията HOUS (понеделник).

На живо: заседание на HOUS, понеделник, 12 януари, 17:30 ч. българско време

Външни работи / върховен представител К. Калас. Председателят на ЕП Роберта Мецола и лидерите на политическите групи (Председателският съвет) ще обсъдят състоянието на международните отношения и ролята на ЕС в настоящите геополитически предизвикателства с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас (сряда).

Подготовка на пленарната сесия на 19-22 януари. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 19 - 22 януари, по време на която членовете на ЕП ще обсъдят резултатите от срещата на върха на ЕС през декември, ще проведат официално заседание с краля на Испания и президента на Португалия по случай 40-ата годишнина от членството на Испания и Португалия в ЕС и ще обсъдят програмата на кипърското председателство на Съвета на ЕС, което започна на 1 януари. Членовете на ЕП също така ще обсъдят и гласуват позицията си относно външната политика и политиката на сигурност и отбрана на ЕС, необходимостта от адаптиране към новите предизвикателства в областта на сигурността, като например безпилотните летателни апарати и новите системи за водене на война, правата на пътниците във въздушния транспорт и укрепването на наличността и сигурността на доставките на критично важни лекарства. На пленарното заседание ще бъде гласуван също така доклад за оценка на отношенията между ЕС и САЩ и на европейския технологичен суверенитет и цифровата инфраструктура.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 16 януари, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с Негово Величество Филип, краля на Белгия. В сряда тя ще председателства Председателския съвет на ЕП. В петък председателят на ЕП ще посети Виена, Австрия, където ще участва в дискусия със студенти и ще се срещне с председателя на австрийския Бундесрат Маркус Щотер, председателя на Националния съвет Валтер Розенкранц и канцлера Кристиан Щокер.

