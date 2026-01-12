Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.01.2026 г.

12.01.2026 10:49 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.01.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици е установено при засилената патрулна дейност в град Сливен. На 11 януари, около 22,15 часа, на ул. „Райна Княгиня“, екип на група „Патрулно-постова дейност“ е извършил проверка на 23-годишен криминално проявен мъж от град Сливен. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10 януари, в 17,45 часа, на бул. „П. Хитов“ в град Сливен, е възникнало пътно произшествие с пострадал. По първоначални данни жена на 66 години, водач на лек автомобил „Хонда“, е ударила пешеходка на 74 години, която е пресичаща на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болнично заведение с нараняване в областта на крака без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: 57-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Питово около 20,30 часа на 9 януари от екип на РУ-Нова Загора, осъществяващ контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,70 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 09.01.2026 г., в 18,38 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в град Котел, в кв. „Изток“. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Унищожени са 70 кв. м. покривна конструкция, мебели, бяла и черна техника. Причината за пожара е строителна неизправност - вградена дървена греда в коминното тяло на къщата. Спасени са 2 съседни сгради.

На 11.01.2026 г., в 19,49 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в апартамент, намиращ се в кв. „Даме Груев“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са кухненски аспиратор и 5 кв. м. опушени стени. Най-вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в аспиратора.