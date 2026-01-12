На 15 януари в Сливен – благотворителен концерт в подкрепа на животните

12.01.2026 13:49 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Благотворителен концерт под мотото „Животните – любов и отговорност“ ще се състои на 15 януари. Той ще се проведе в зала „Сливен“. Инициативата се организира от Фондация „Помахай с опашка“, с подкрепата на Община Сливен.

Основната цел е да се насочи общественото внимание към проблема с бездомните животни и изхвърлянето на домашни „любимци“, които неконтролирано се размножават преди да бъдат уловени и кастрирани. Сред акцентите ще бъде още предоставянето на информация за нуждата от кастрация на домашните животни, както е по действащата Наредба на Община Сливен относно тяхното задължително регистриране след поставяне на идентификатор от тип „чип“.

„Нека бъдем глас на безгласните“, подчертават от фондацията.

Концертната вечер в зала „Сливен“ ще предложи разнообразна програма от участници.

Началото е от 19 ч.