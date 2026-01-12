12.01.2026 15:16 , Людмила Калъпчиева

За единадесета поредна година в Регионална библиотека "Сава Доброплодни"- Сливен бяха обявени резултатите от конкурса „Читател на годината - 2025“

На 12.01.2026г. /понеделник/, от 12:00ч., в Централното фоайе на РБ „Сава Доброплодни“ - Сливен, на специална церемония бяха обявени номинациите и носителя на приза „Читател на 2025 година“ на библиотеката.

Конкурсът „Читател на годината” се провежда за единадесета поредна година и има за цел насърчаване на четенето сред всички възрасти и подпомагане процеса на изграждане на читателски навици. Резултатите от конкурса позволяват и ежегодно да се анализира интереса към четенето и читателските търсения на различни категории читатели в обслужващите звена и да се формират нови политики за обогатяване на фондовете с цел задоволяване на интересите им от всякакво естество: духовно, естетическо, научно, професионално.

По регламент на конкурса всяко обслужващо звено номинира между своите читатели кандидати за приза на базата на най-много заети книги и посещения за годината. За 2025г. са номинирани 10 читатели с най-много заемания от: Детски отдел, Чуждоезиков център и двете зали за свободен достъп и с активно участие в проявите организирани от библиотеката насочени към промоция на нови книги. От номинираните се излъчва и носителят на приза „Читател на годината“ на библиотеката.

Приза „Читател на годината“-2025г. на РБ “Сава Доброплодни“ получи Милена Христова Михова /34г./ - служител в ПП „Сините камъни“ и студент в ТУ-София, ИПФ - Сливен, която е прочела през миналата година 228 книги – специализирана и художествена литература.

В отделните обслужващи звена отличия получиха:

Читател на годината на Детски отдел стана София Антонова Келеведжиева /10 г./, ученичка в ОУ “Елисавета Багряна“- Сливен, прочела 112 книги /учебно-помощна и детска художествена литература/.

В Детския отдел номинации получиха и: Радина Добромирова Андонова /8г./, ученичка в ОУ “Д-р Иван Селимински“-Сливен, прочела 108 книги и Стефани Стефанова Йорданова /12г./, ученичка в СУ „П. К. Яворов”-Сливен/, прочела 98 книги.

Читател на годината на Чуждоезиковия център стана Десислава Минкова Гергишанова /31г./ - бакалавър по психология, прочела над 40 книги /специализирана литература/ на чужди езици.

Читател на годината нa Зала за свободен достъп №1 е Онур Ахмедов Бобранов – 17 г., ученик в Професионална гимназия по икономика -Сливен, прочел над 75 книги /специализирана и учебна литература/

И тази година най-голяма беше конкуренцията за приза в Зала за свободен достъп №2 /художествена литература, езикознание, литературознание, изкуство/. Отличието получи Надежда Михайлова Точкова /60г./ - прочела 168 книги /художествена литература/

Номинация за приза получиха и: Стоянка Денкова Иванова /77г./, магистър по икономика, миналогодишният носител на приза „Читател на годината на библиотеката“ – прочела през 2025 година 156 книги /художествена литература/ и Коста Петров Балездров /48г./, магистър по педагогика - прочел 125 книги /художествена и специализирана литература, биографии/ .

Всички номинирани читатели бяха отличени с грамота и получиха безплатни годишни читателски карти за 2026г. За носителя на приза и за номинираните участващи в надпреварата, ръководството на библиотеката бе предвидило и допълнителни награди. Наградите бяха връчени от д-р Росица Петрова – Василева – директор на библиотеката.

Специално отличие получи учителката по БЕЛ в Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – гр.Сливен Катя Пламенова Радева за активното й партньорство с библиотеката, организираните уроци и посещения, в резултат на които 130 нейни ученици вече са регистрирани читатели на библиотеката за новата календарна година.