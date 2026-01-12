Сливен, кратки вечерни новини, 12.01.2026 г., понеделник

12.01.2026 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Община Сливен стартира ремонт на още една детска площадка в града - тя се намира в квартал „Клуцохор“, на кръстовището на улиците „Харкан“ и „Алтанлъ Стоян Войвода“.

Милена Михова е „Читател на годината – 2025“ на библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен.

На 15 януари в зала „Сливен“ ще се проведе благотворителен концерт под надслов „Животните – любов и отговорност“.

На 16 януари 2026 г. няма да бъде възможно подаването на заявления за ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

В неделната си проповед в храм „Света Петка“ в Сливен отец Йоан призова вярващите към вътрешна промяна, покаяние и живо общение с Бога като път към духовно здраве.

Архитектурната колегия в град Сливен с голяма тъга съобщи за кончината на своите уважавани колеги - арх. Георги Стоев Койнов, починал на 09.01.2026 г. и арх. Павлин Георгиев Павлов, починал на 10.01.2026 г.

Жителите на сливенския квартал “Младост” поискаха намеса на институциите заради пропадане на настилка на една от пресечките на бул. „Стефан Стамболов“, която създава сериозни затруднения за живущите в района.