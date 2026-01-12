Нова Загора отбелязва 148 години от своето Освобождение

12.01.2026 16:00 , Людмила Калъпчиева

На 14 януари Нова Загора ще отбележи една от най-светлите дати в своята история – 148 години от Освобождението на града. Това е ден на памет и признателност, в който свеждаме глави пред саможертвата на героите и преоткриваме силата на българския дух, съхранил свободата ни през годините.

По този повод Община Нова Загора кани жителите и гостите на града да се включат в празничната програма, посветена на историческото събитие и неговото значение за настоящето и бъдещето на общността.

Честването ще започне в 11:00 часа при Паметника на Освобождението в градината до ЖП гарата, където ще се състои тържествен ритуал и поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към освободителите.

Празничният ден ще продължи в 17:30 часа в библиотеката на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“, където ще се проведе награждаване на отличените участници в традиционния конкурс за детска рисунка „Свободна Нова Загора“, организиран съвместно с Ротари клуб Нова Загора.

Община Нова Загора отправя призив към всички граждани да бъдат част от тържествата и заедно да покажем, че Нова Загора помни, почита и уважава своята история.