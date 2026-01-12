12.01.2026 16:03 , Людмила Калъпчиева

Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Бургас, офис Сливен информира гражданите и бизнеса за старта на Данъчната кампания 2026 година, както и за основните срокове за подаване на декларации и плащане на дължимите данъци и осигуровки.

Данъчната кампания започва на 10 януари 2026 г., като от тази дата физическите лица могат да подават годишните си данъчни декларации по електронен път с КЕП или ПИК, в офисите на НАП или по пощата. Крайният срок за подаване на декларациите и за плащане на дължимия данък за физическите лица е 30 април 2026 г.

Лицата, които извършват дейност като търговци, включително еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си и внасят данъка в периода от 1 март до 30 юни 2026 г.

НАП напомня, че самоосигуряващите се лица подават годишните си декларации само по електронен път, подписани с КЕП или ПИК. Лицата, които подадат декларацията си електронно до 31 март 2026 г., могат да се възползват от 5% отстъпка от данъка за довнасяне, при спазване на законовите условия

Запазват се и данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, като размерът им зависи от броя на децата в семейството. След 1 март 2026 г. в портала за електронни услуги на НАП ще бъде достъпна предварително попълнена информация за получените доходи

Подробна информация за сроковете за подаване на различните видове декларации, включително по Закона за ДДС, корпоративното подоходно облагане и осигурителните декларации, е публикувана и е достъпна за всички заинтересовани лица

За съдействие и консултации гражданите могат да се обръщат към офис на НАП – Сливен, който се намира на адрес гр. Сливен, ул. „Ген. Столипин“ №19, с работно време от 9:00 до 17:30 ч. Информация може да бъде получена и на единния телефонен номер 0700 18 700, както и чрез официалните електронни канали на НАП

НАП призовава всички задължени лица да спазват сроковете и да използват електронните услуги, които улесняват подаването на декларации и плащането на задълженията.