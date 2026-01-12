Читател на детски отдел - 2025 г.

12.01.2026 16:34 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Днес, 12 януари 2026 г., Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ тържествено връчи награди на деца, прочели най-много книги през изминалото 2025 година.

С радост и гордост Ви съобщаваме, че София Келеведжиева, ученичка от 4. „г“ клас, беше отличена с грамота „Читател на детски отдел“ за 2025 година.

За проявения интерес към четенето, четвъртокласничката получи грамота, раничка и безплатна читателска карта за новата 2026 г.

София получи поздравления от ръководството на училището и нейните учители, с пожелание любовта ѝ към книгите да не стихва.